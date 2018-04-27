Торжественная атмосфера царила сегодня, 27 апреля, во Дворце детского творчества Всеволожского района, где подвели итоги районного эколого-просветительского проекта «Сдай макулатуру, спаси дерево!» Всего в конкурсе приняли участие около 500 ребят из более 10 школ. Почти год учащиеся школ района собирали макулатуру. На днях жюри определило победителей.

Первое место было присуждено воспитанникам Морозовской школы, второе – Школы № 1 г. Всеволожска, а третье – Центра образования «Кудрово». Победителей наградили поездкой в «Кидбург». Праздник сопровождался выступлениями образцового детского хореографического ансамбля «Надежда» и победителей конкурса «Будущие звезды России» из Школы № 3 г. Всеволожска. Ребята из театра-студии «Кислород», под руководством Ксении Мешалкиной, рассказали о том, как раньше поощрялись сборщики макулатуры.

– Наш проект работает уже три года, – подчеркнули в ДДЮТ. – Можно сказать, что за это время благодаря активному участию ребят нам удалось спасти небольшой лесок. Известный факт: 60 килограммов собранной макулатуры спасают одно дерево. Из года в год количество сданной в рамках экологического акции макулатуры увеличивается. Если в самом начале работы проекта «Сдай макулатуру, спаси дерево!» было собрано 26 тонн макулатуры, то уже в нынешнем году эта цифра составила 34 тонны. За три года было собрано 90 тонн макулатуры.

– Сегодня вопрос охраны лесов имеет огромное значение. Деревья – лёгкие леса. Очень важно сохранять природные богатства страны. Надо беречь наши леса, – сказал поздравляя победителей заместитель директора по воспитательной работе ДДЮТ Евгений Майоров.

Ирэн ОВСЕПЯН