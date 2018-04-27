В пятницу, 27 апреля, во Всеволожской школе № 3 прошёл районный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века».

Конкурс, который организуется уже не в первый раз, проводился в два этапа: заочный и очный. Сегодня состоялся решающий очный этап, который включал в себя несколько заданий. Помимо творческой самопрезентации, участникам необходимо было защитить свой социальный проект и продемонстрировать видеоролик на тему «Мое общественное объединение». В номинациях «Лидер/руководитель детского/молодежного общественного объединения 14–17 лет» победу одержала ученица Сертоловской школы № 2 Ксения Маслова, в номинации «Лидер молодежного общественного объединения 18–25 лет» первым стал Сергей Канавков из Морозовской школы.

Организаторами мероприятия выступили отдел по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям районной администрации и ДДЮТ Всеволожского района.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Светланы УСИК