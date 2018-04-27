26 апреля в Музее-усадьбе «Приютино» открылась выставка работ современника А.С. Пушкина, русского живописца, рисовальщика, медальера и скульптора Федора Толстого, посвященная 235-летию со дня рождения и 145-летию со дня его кончины. На выставке представлены уникальные экспонаты, относящиеся к стилю классицизма.

Он родился в семье графа П.А. Толстого, начальника Кригс-комиссариата. В детстве с родителями жил в Выборге. В 1850–1870 гг. ему принадлежала усадьба Марковилла (северо-восточная часть г. Выборга). Ее облик запечатлен в его картине «Вид дома Марковилла». В гости к Федору Толстому приезжали знаменитые ученые. Неоднократно бывал на мызе Приютино (г. Всеволожск).

Основная часть творческого наследия Толстого несет на себе отпечаток осмысления античности. С ним связаны скульптурная деятельность Толстого (восковые барельефы на сюжеты «Одиссеи» Гомера), графическая – рисунки 20-х годов на темы римской истории и мифологии, иллюстрации к стихотворениям Н. Щербины и, особенно, составившие славу художника иллюстрации к поэме И.Ф. Богдановича «Душенька». Фёдор Толстой также известен как автор медальонов, посвященных героям войны 1812 г.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА

