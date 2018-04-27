Ленинградская область вступила в сезон субботников. Так, во Всеволожске появятся кизильник, шиповник, барбарис, сирень, чубушник, горная сосна. Для работ по благоустройству подготовлено 250 грабель, 100 лопат, 400 мешков, 350 пар перчаток, 10 метел, 500 мешков для мусора.

Для проведения субботников в Гатчине приготовлено 5 000 мусорных мешков, 500 пар перчаток и 100 граблей. На клумбах и в скверах будет высажено более 5 000 различных цветов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

В Выборге вдоль проспекта Ленина появятся саженцы тополя Ленинградского, а в парке Ленина – липа мелколистная. Набережную Салакка-Лахти украсят ива ломкая шаровидной формы и различные виды боярышника. Городские территории украсят петуньи, бархатцы, бегонии, георгины и другие растения – всего около 70 000 цветов и около 2 000 кустарников.

В Ломоносовском районе для уборки мемориалов и прибрежных зон водоемов приготовлено 2 500 мешков, 1 000 пар перчаток, 25 грабель, 50 метел, 30 лопат. Для посадки в поселениях района заготовлены ели (70 штук), рябины (10), березы (70), каштаны (50), кусты спиреи (60), цветочная рассада (3100 штук) и 200 кг газонных трав.

На Братских захоронениях и на аллее Славы в Лодейном Поле будет посажено более 1 300 цветов.

В Бокситогорском районе будут высажены рассады сальвии (1 100), карликовых астр (2 230), циннии (1 330), бегонии (3 000) — всего 11 780 цветов.

Кингисеппский район приготовил однолетнюю рассаду – 11 660 растений. На Аллее Памяти в Кингисеппе будет высажено 50 саженцев сирени в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.