Бюджет Всеволожского района вырос на полтора миллиарда

Сегодня, 26 апреля, состоялось очередное заседание районного совета депутатов под председательством Ольги Ковальчук. Рассмотрен 21 вопрос из планируемых 24. Среди ключевых вопросов – корректировка бюджета в сторону увеличения.

В бюджет муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов были внесены изменения. Это связано с тем, что в районную казну добавились средства – 1 миллиард 629 миллионов рублей, в основном за счет областного бюджета. Эти деньги пойдут на строительство детского сада на 190 мест и двух школ в Бугровском сельском поселении и школы в Мурино на 1175 учеников. В результате основные параметры бюджета на 2018 год таковы: доходная часть – 9 511 миллионов рублей, расходная 10 062 миллиона рублей, дефицит – 551 миллион рублей.

С 1 июля 2018 года будут прекращены отдельные государственные полномочия комитета по социальным вопросам районной администрации, они перейдут под юрисдикцию Ленинградской области. В связи с этим депутаты приняли новую редакцию Положения о Комитете по социальным вопросам.

На заседании совета утверждена в новой редакции организационная структура районной администрации. С завтрашнего дня в ней не будет должности первого заместителя, которую занимает Сергей Гармаш. Вместо нее введена должность заместителя по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Ряд рассмотренных вопросов касался передачи объектов имущества в собственность поселений, передачи части полномочий местного характера от муниципальных образований первого уровня на второй.

Депутаты района также делегировали в состав Молодежного парламента депутата Новодевяткинского сельского поселения Кирилла Ананьева.