В среду, 25 апреля, в КДЦ «Южный» на Общественном совете при главе администрации Всеволожского района собрались представители правительства Ленинградской области, районных органов местного самоуправления, старосты населенных пунктов, представители садоводств. На повестку дня был вынесен обширный спектр вопросов и тем, касающихся развития садоводств, огородничеств, подготовки к пожароопасному весенне-летнему периоду, развития в целом сельских населенных пунктов.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский открыл встречу поздравлением всех присутствовавших с Днем местного самоуправления, который отмечался 21 апреля. Наиболее активные сельские старосты и муниципальные служащие, достигшие успехов в 2017 году, были награждены благодарностями, грамотами и букетами.

Деловая часть мероприятия началась с выступления Андрея Ляха, начальника Управления по развитию садоводства и огородничества правительства Санкт-Петербурга. Он рассказал о мерах поддержки, которые оказываются садоводческим товариществам и массивам. Так, с 2003 года работает целевая программа поддержки садоводств. Она реализуется в том числе и во Всеволожском районе. Шесть районных садоводств получили субсидии от Управления на восстановление объектов электроснабжения, создание объекта водоснабжения, создание детской спортивной площадки. Для получения финансовой помощи садоводствам в качестве юридических лиц нужно обратиться в Управление с необходимым пакетом документов. Субсидии предоставляются в первую очередь на развитие инфраструктуры – дорожной сети, объектов электричества и водоснабжения.

Председатель Совета союза садоводов России по Всеволожскому району Сергей Атаманчук обратил внимание собравшихся на проблемы, связанные с электрическими сетями, подъездными дорогами к садоводческим массивам. Большую часть из них можно решить, определившись с юридическим лицом, которое будет их содержать.

В продолжение темы летнего загородного отдыха начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Всеволожского района Сергей Сигарев рассказал о необходимых мерах противопожарной безопасности, помнить о которой должны как садоводы, так и граждане, выезжающие отдохнуть на природу в выходные дни.

Важным блоком повестки стало выступление Натальи Грибовой – первого заместителя председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области. Она рассказала о новом Социальном кодексе. В связи с вступлением в силу нового закона для возобновления выплат согласно введенному критерию нуждаемости некоторым категориям граждан (ветераны труда, дети войны) необходимо предоставить до 1 июля 2018 года в органы социальной защиты населения подтверждающие документы.

В ближайших номерах газеты «Всеволожские вести» будут опубликованы подробные материалы о работе Общественного совета.