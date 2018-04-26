Когда-то давно рулетка судьбы дала фермеру из Хиттолово Лесколовского поселения Михаилу Сенькову уникальный шанс – начать свое собственное дело. Он рискнул и не пожалел. Из небольшой личной подсобной фермы его хозяйство постепенно разрослось в серьезный бизнес со своим кругом покупателей. Семейное дело Сеньковых по праву считается одним из передовых во Всеволожском районе. Животновод из Всеволожского района уделяет особое внимание каждой буренке. Хотя ему забот и так хватает – на его крепкой хозяйской шее – молочная ферма.

– Михаил Александрович, расскажите о хозяйстве подробнее.

– Несколько лет назад вдруг пришло ясное понимание процесса, того, как надо грамотно заниматься фермерством, чтобы добиться результата. Рискнул и начал свое дело. Сегодня на ферме 40 коров, ежедневные надои составляют 800 литров молока. Проблем со сбытом нет. Продукция уходит влет.

– С чего все начиналось?

– Наша ферма была основана в 1991 году, хотя, кажется, это было только вчера. В какой-то момент жизни озадачился вопросом, что необходимо самому производить качественную и вкусную фермерскую продукцию.

– Как вы думаете, почему некогда мощная отрасль пришла в упадок?

– Понимаете, ведь как получается, в советское время себестоимость молока составляла 50 копеек за литр, а в магазинах его продавали за 25 копеек, –рассказывает фермер. – Аналогичная ситуация с мясом, которым торговали по 2 рубля 50 копеек, тогда как на самом деле, цена была вдвое выше. Вот вам и вся арифметика. Оставшись без государственных денег, работа колхозов и совхозов стала убыточной. Некогда процветающие хозяйства оказались на грани выживания. Именно тогда в Ленинградской области и стали зарождаться первые крестьянско-фермерские хозяйства.

– В чем секрет вашего успеха?

– Сегодня надо постоянно держать руку на пульсе последних новшеств. У нас на ферме привыкли анализировать ситуацию и видеть, что может принести прибыль, а где необходимо сокращать расходы. Достаточно перспективной оказалось молочное направление. Правда только при правильном содержании животных и грамотной технологии производства. Ведь корова – это ежегодные семь месяцев постоянной лактации. Если не продали молоко в тот же день, из него можно сделать творог, масло, сметану. Только, чтобы и творожок вкусный получился, да молоко жирное, необходимы качественные корма. Покупное сено из Тверской, Костромской, Смоленской областей наши коровы даже есть не стали. Привыкли к местному сену со своих полей. Мы всегда подбираем самые чистые комбикорма, потому что это важно для роста и здоровья животных. Поэтому вот уже несколько лет сами производим качественное сено.

Я у себя сеном всю землю засеял и теперь не нарадуюсь. Себестоимость чрезвычайно низкая. Коровы, жующие качественный продукт, дают больше молока.

– Сегодня многие фермеры жалуются на проблемы со сбытом. Как обстоят дела у вас?

– Острый вопрос реализации похоже нас миновал. Продукция быстро расходится как в Петербурге, так и в Ленобласти. Мы выращиваем определенный объем и должны понимать, что у него не будет проблем со сбытом. Поэтому нужно четко определить для себя идеологию работы. Необходимо уметь считать цену. Фермерский продукт не может быть дешевым. Но дело не в том, что мы хотим продавать очень дорого, а в том, что наши условия, качество выращивания и производства отличаются от крупного предприятия, – это и есть особенность производства.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА из архива

