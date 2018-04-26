Муниципалы надеются победить борщевик

Стало известно, что 24 апреля были объявлены три электронных аукциона на борьбу с борщевиком Сосновского, победоносно осваивающего территорию Ленинградской области.

В частности, власть Токсовского муниципального образования выделила на меры по борьбе с борщевиком методом химического уничтожения, то есть при помощи гербицидов, 370 тысяч рублей. Работы планируется проводить поэтапно: с момента заключения контракта до 5 июня и с 15 августа до 10 сентября.

Агрессивный сорняк – вредное растение. Во-первых, он отвоевывает сельскохозяйственные территории, во-вторых, представляет опасность для здоровья человека.

В 2011–2015 годах работы по борьбе с борщевиком в Ленинградской области проводились на территории трех десятков поселений в восьми районах, в 2016 году – в 65 поселениях 14 районов, в 2017 году – в 70 поселениях 15 районов.

В 2017 году борьба с борщевиком Сосновского в Ленинградской области велась на площади 2 600 га и превысила плановые показатели на 12%. На борьбу с сорняком было потрачено 35 млн рублей (21 млн рублей – средства областного бюджета, 14 млн рублей – средства местных бюджетов).

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива

