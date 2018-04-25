«Зарница» собрала школьников кадетских классов Всеволожского района

Сегодня, 25 апреля, на территории военной части поселка Лехтуси прошла детско-юношеская оборонно-спортивная игра «Зарница-2018».

Школьники и учащиеся кадетских классов поселений района, несмотря на непогоду, приехали на «Зарницу», чтобы продемонстрировать свою спортивную подготовку, умение стрелять из пневматического оружия, проходить полосу препятствий, оказывать первую помощь раненому и другие навыки.

Открыла военно-спортивную игру председатель комитета по образованию Всеволожского района Ирина Федоренко:

– Желаю вам сегодня показать все лучшие качества, которые вы приобрели, обучаясь в кадетских классах. Пусть победит сильнейший!

В этот день участникам соревнований свои профессиональные навыки в рукопашном бою продемонстрировал коллектив курсантских подразделений базы обеспечения учебного процесса Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского.