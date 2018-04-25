Территория в 536 гектаров на бывших землях Ржевского полигона во Всеволожске может претендовать на строительство студенческого кампуса СПбГУ.

Такой вердикт вынес сегодня, 25 апреля, Градсовет Ленинградской области. Всего было рассмотрено три варианта возможного размещения студгородка. После длительной дискуссии Градсовет решил направить на согласование в СПбГУ два варианта. Кроме Всеволожска, также одобрена концепция возможного размещения кампуса в поселке Верево Гатчинского района.

– Основным требованием университета было предоставление площадок для концентрированного и комфортного размещения всех подразделений вуза с высокой транспортной доступностью, – подчеркнул Михаил Москвин. – Мы выполнили эти условия: регион заинтересован в том, чтобы на нашей территории разместился крупнейший научный центр.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, уже до конца этой недели руководству университета будут направлены предложения о размещении нового кампуса. Ядром кампуса станет научно-технологический медицинский комплекс. На территории также предполагается разместить администрацию университета, учебные и научные корпуса, жилой городок, клинику, спортивный комплекс с бассейном, оранжерею и инженерные строения.