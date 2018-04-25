Во Всеволожской школе № 3 сегодня, 25 апреля, проходил Муниципальный летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Заявки на участие поступили от 17 школ Всеволожского района.

Директор Всеволожского центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Юлия Кургузкина рассказала, что подобные фестивали – как летние, так и зимние – проходят в районе третий год подряд и собирают большое количество участников – главным образом школьников III и IV возрастных ступеней, хотя, в принципе, пройти тестирование могут все желающие. Проверить свои результаты можно и в Центре тестирования ГТО, который находится в микрорайоне Бернгардовка на улице Магистральной, 9-А.

Выбор возрастной категории объясняется тем, что на муниципальных фестивалях происходит отбор участников на областной фестиваль ГТО, где состязаются ребята III (11–12 лет) и IV (13–15 лет) возрастных ступеней.

Школьники участвовали в пяти видах состязаний: прыжок в длину с места, поднимание туловища, наклон на гибкость на скамье, подтягивание на перекладине (мальчики), отжимание от пола (девочки). Бег на стадионе из-за непрекращающегося дождя заменили челночным бегом в спортзале.

Судейство осуществляли квалифицированные судьи – специалисты Центра тестирования ГТО. Был организован постоянный медицинский контроль.

Победителей выбирали только в личном зачете, но все команды получили грамоты и кубки за участие. Всего было разыграно 24 комплекта наград. Будем надеяться, что на областном фестивале наши ребята покажут хорошие результаты – не хуже, чем зимой. На зимнем фестивале ГТО в Токсово команда из Всеволожского района заняла первое место среди 18 участников.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА