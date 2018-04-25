Музыка от классики до современности, красивые костюмы, трогательные старания самых маленьких певцов – целый калейдоскоп впечатлений подарил поклонникам музыки отчетный концерт Образцового детского коллектива «Хоровая студия «Тоника» Дворца детского (юношеского) творчества Всеволожского района.

Коллектив исполнил произведения мировой классики и русские романсы.

– Малыши поют в хоре «Искорки», среднее звено – в хоре «Акварель», а самые старшие – в концертном хоре «Тоника», – рассказывает Татьяна Михальская. – Кроме того, при хоровой студии ребята обучаются игре на фортепиано, гитаре, аккордеоне, синтезаторе. За два десятилетия своего существования «Тоника» успела покорить не только россиян. Ей аплодировали зрители Парижа, Будапешта и Праги. После участия в Международном музыкальном конкурсе «Созвучие» коллектив получил Гран-при. Кстати, в копилке юных певцов есть дипломы европейских фестивалей. Признаемся, что такая честь выпадает далеко не каждому коллективу.

– Мне безумно нравится моя профессия, – отмечает хормейстер Елена Лавкова. – Сейчас всё, конечно, немного не так, как во времена моей учебы. Есть изменения в материальном плане, больше забот ложится на плечи родителей. Да и дети другие: свободные, раскрепощенные. Но в основном ребята очень заинтересованы в учебе, это видно. В возрасте пяти-шести лет, когда их приводят, больше видно желание родителей. Но года через два они прекрасно понимают, чем и для чего занимаются.

Ирэн ОВСЕПЯН

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