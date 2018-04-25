Станция метро «Кудрово» соединит Петербург и область не позднее 2025 года. Об этом на ежегодном отчете перед Законодательным собранием Петербурга заявил глава Северной столицы Георгий Полтавченко.

Губернатор подчеркнул, что не намерен пересматривать ранее утвержденное концессионное соглашение по Западному скоростному диаметру. Правда, именно этот документ стал причиной недовольства городских депутатов, которые убеждены, что требования концессионера – ООО «Магистраль Северной столицы» – завышены.

– Городская подземка занимает особое место в транспортной инфраструктуре города, – отметил Полтавченко. – Это не только комфортный и удобный, но и быстрый вид транспорта. Сегодня обсуждается строительство кольцевой линии. Ее предварительная стоимость – 300 миллиардов рублей. Эти расходы могут растянуться на несколько лет.