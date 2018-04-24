Торговые лавки и палатки во Всеволожске будет согласовывать специальная комиссия

На состоявшемся сегодня, 24 апреля, заседании Всеволожского совета депутатов был рассмотрен вопрос размещения в городе нестационарных торговых объектов – лавок, палаток, ларьков и небольших торговых точек. Для того чтобы этот процесс был регулируемым, парламентарии решили создать специальную комиссию.

Предполагается, что в состав комиссии войдут представители территориальных структур федеральных органов власти и профильных структур администрации Всеволожского района. Сотрудники полиции и специалисты отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства смогут проверить законность нахождения в том или ином месте города Всеволожска торгового павильона или палатки и, если будет обнаружено нарушение, закрыть торговую точку, сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района.

Эта незавидная участь, скорее всего, не постигнет новый павильон, который планируется установить на Румболовской горе. Там расположены несколько памятников, напоминающих о трагических и славных страницах истории Великой Отечественной войны и современной России. Часто у людей, посетивших Всеволожск, возникает желание оставить у себя какое-то напоминание о городе, о своем путешествии. Чтобы помочь людям сохранить память о Всеволожске, возникла идея разместить небольшой нестационарный павильон на 10-м км Дороги жизни, в котором были бы представлены сувениры, изделия мастеров художественных промыслов Всеволожского района.

Замысел нашел поддержку депутатов, ведь о мастерстве талантливых художников из Всеволожского района смогут узнать далеко за пределами Всеволожска. Установка такого нестационарного торгового объекта планируется уже через две недели.