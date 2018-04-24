25 апреля в Доме регионального правительства члены градостроительного совета рассмотрят концепцию размещения кампуса Санкт-Петербургского государственного университета на территории Ленинградской области. Среди предложенных вариантов – Всеволожск.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, руководству СПбГУ будут предложены три площадки для возможного размещения университетского городка: в Таицком поселении Гатчинского района площадью 186 га, в Веревском поселении Гатчинского района площадью 300 га и в городе Всеволожске площадью 536 га. В случае одобрения одной из площадок руководством университета будет объявлен конкурс на эскизный проект размещения кампуса.

Площадки, представленные для размещения комплекса зданий СПбГУ, были подобраны рабочей группой под руководством заместителя председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаила Москвина.