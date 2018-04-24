Удивительно трогательный и теплый творческий вечер семьи Каштановых прошел 23 апреля во Всеволожском ЦКД.

Организатором мероприятия выступил Совет ветеранов микрорайона Котово Поле. Отметим, что Ольга и Виктор Каштановы давно являются участниками Всеволожского музыкально-поэтического клубного формирования «Родник». Для пришедших на мероприятие прозвучали любимые мелодии и стихи.

В приветственном слове руководитель клуба «Родник» Людмила Беганская отметила:

– Каштановы – люди с большой, чистой и светлой душой, которая отражена в их творчестве. Именно такие творческие семьи прославляют Всеволожский район.

– Творческая чета Каштановых – участники и лауреаты многих конкурсов, – говорит председатель Совета ветеранов микрорайона Котово Поле Наталия Алексеева. – За два часа вряд ли мы успеем перечислить все награды и звания Каштановых.

– Родился я в Тверской области, в деревне со странным названием Дели, – рассказывает глава семейства Виктор Каштанов. – Всю сознательную жизнь прожил в Санкт-Петербурге и его окрестностях. Первые стихи написал в 19 лет. Первыми почитателями таланта стали родители, которым я в стихах писал письма из армии. Вернувшись после службы, окончил Судостроительный техникум в Ленинграде. Работал на Заводе имени Кирова, Санкт-Петербургском метрополитене. Но непреодолимая тяга к творчеству была во мне всегда. Литературного образования не имею, поэтому не взыщите: писал, как думал и как сердце велело.

– Сегодня мы творим вместе, – рассказывает Ольга Каштанова. – Долгие годы мы сотрудничали с ансамблем «Крупеничка». Сейчас работаем с вокальным ансамблем «Журавушка» Романовского поселения. Я не устаю благодарить судьбу за то, что на моем жизненном пути встретился Виктор, с которым мы в любви прожили все эти годы.

Ирэн ОВСЕПЯН

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