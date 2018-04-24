Библионочь – ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей России. Возможно, юным читателям Всеволожской городской детской библиотеки было бы очень интересно именно ночью побывать в своей любимой библиотеке, но до ночных прогулок им необходимо ещё немного подрасти. А вот «Библиосумерки» оказались для них в самый раз, что и подтвердила состоявшаяся 22 апреля встреча.

Мероприятие было посвящено Всемирному дню земли и Году туризма Ленинградской области. Специально для этой встречи библиотекари подобрали интересные книги для ребят и взрослых о природе нашей планеты, а также видеоматериалы о 10 самых живописных местах России. В их числе, была и жемчужина Ленинградской области – Ладожское озеро. Захватывающими получились снятые с квадрокоптера виды Осиновецкого маяка и прилегающей к нему территории. Это вызвало оживление в зале, поскольку многие в этих местах уже бывали, и не один раз.

А потом начались викторины по темам: «Дикие животные», «Природные богатства», «Природа вокруг нас» и «Всё о животных». Вопросов было много, и они были разными, так как библиотекари заранее не могли знать возраст тех, кто придёт к ним в гости в этот вечер. В том числе дети ответили на непростые вопросы: «Как вы думаете, охотится ли на пингвинов белый медведь?», «Есть ли горы на Северном полюсе?», «А на Южном?», «Какие города носят названия рек?», «И какие моря имеют «цветные» названия?»

Присутствующие оживленно обсуждали все увиденное и услышанное и получили заслуженные призы и подарки. Победителем викторины был единодушно признан ученик пятого класса и активный читатель Детской библиотеки Максим Мухин, которого поддерживала младшая сестра Настя (на фото).

Владимир ШЕМШУЧЕНКО