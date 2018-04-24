Социальный блок правительства региона разработает дополнительные меры поддержки семьям со среднедушевым доходом менее 7 тыс. рублей на человека. Соответствующее поручение дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ожидается, что по итогам реализуемой в области программы по борьбе с бедностью через 5 лет минимальный среднедушевой доход на человека будет равен размеру потребительской корзины, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

При этом особое внимание планируется уделить социальной поддержке детей. Как отметил Александр Дрозденко, помощь семьям с детьми (получающим минимальный доход) будет оказываться без исключений и в натуральном выражении – в виде вещей, путевок в лагеря, лекарств и продуктов.

Губернатор напомнил, что в конце 2017 года был принят Социальный кодекс, который гарантировал социальные меры поддержки с учетом критериев нуждаемости. Это позволило увеличить размер выплат – в частности, соцпомощь пострадавшим при пожаре выросла в 4,5 раза, на приобретение лекарств – в три раза, при рождении ребенка – в 1,5 раза.