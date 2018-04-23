Всеволожские школьники приняли участие в пожарно-спасательной эстафете

На Юбилейной площади города Всеволожска 20 апреля прошла пожарно-спасательная эстафета для школьников. Участие в ней приняли восьмиклассники из разных школ города. Спортивный праздник был приурочен к 112-й годовщине образования Пожарной охраны Всеволожского района и ко Дню пожарной охраны России.

Организатором мероприятия выступила районная администрация. Открыл мероприятие заместитель директора по учебно-воспитательной работе ДДЮТ Всеволожского района Евгений Майоров.

Ребята получили возможность почувствовать себя настоящими пожарными. Эстафета проводилась совместно с пожарными службами Всеволожского района. Участники на скорость надевали боевую одежду и тушили пожар, разгоревшийся в ведре. Выполняя практическое задание, они должны были ответить на вопросы о нормах пожарной безопасности.

По итогам соревнований первое место заняли ребята из Школы № 3 г. Всеволожска, второе поделили между собой учащиеся Школы № 5 г. Всеволожска и Всеволожского лицея № 1.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Веры КОВШОВОЙ