По сложившейся традиции глава Кузьмоловского поселения Виктор Воронин встретился с воспитанниками секции греко-римской борьбы. Почётным гостем дружественной встречи стал кузьмоловчанин, полковник полиции Павел Перов – восьмикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, многократный победитель и призёр чемпионатов и кубков России по пауэрлифтингу.

В октябре 2017 года на острове Мальта Павел с большим преимуществом завоевал звание сильнейшего полицейского, став победителем чемпионата мира по пауэрлифтингу среди «людей в форме».

В неформальной обстановке, за чаепитием с пирогами ребята пообщались с главой поселения и титулованным спортсменом. Павел охотно отвечал на вопросы юных борцов, делился с ребятами спортивным опытом, рассказывал интересные случаи из жизни. Говорили не только о спорте. Борцы рассказали о планах на будущее, поделились своими мечтами. Оказалось, что, кроме спорта, многие ребята также интересуются творчеством. На встрече спортсмены прочитали наизусть стихотворения и даже продемонстрировали свои вокальные способности.

– Мы стараемся прививать новому поколению кузьмоловчан желание заниматься спортом и вести активный образ жизни, – отметил глава поселения Виктор Воронин. – С гордостью отмечу, что на сегодняшний день в посёлке успешно развиваются более десяти различных видов спорта. Также немаловажно, что в Кузьмолово есть дворовые спортивные площадки с уличными тренажёрами. Работа в этом направлении продолжится, в недалёком будущем у нас появятся новые места для занятий физкультурой и спортом.

Напомним, что в 2018 году в целях поддержки и развития физической культуры среди подрастающего поколения в Кузьмолово будет отремонтирован спортивный зал общеобразовательной школы № 1.

Татьяна МОЛОДЁЖЕВА