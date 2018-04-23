Верующие Всеволожска отметили праздник святых жен-мироносиц

Во Всеволожском благочинии 22 апреля отметили День святых жен-мироносиц. Этот праздник можно считать своеобразным аналогом светского Международного женского дня. На приходах Русской православной церкви активно поздравляют всех прихожанок с этим днем, а также мам, сестер, бабушек и дочерей, нередко устраивают раздачу цветов проходящим женщинам на улицах.

После праздничной службы верующие христиане собрались в большом зале КДЦ «Южный», где состоялся концерт, организованный прихожанами храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни (настоятель – протоиерей Роман (Гуцу).

В ходе мероприятия прошло награждение победителей детского конкурса «Пасхальная радость», который в канун Пасхи традиционно проводится в Воскресной школе храма. Наград были удостоены лучшие чтецы и стихотворцы, лучшие сочинения и рисунки.

На сцене сменяли друг друга музыканты, солисты, детские и юношеские хоры, исполнявшие церковные песнопения, а в заключение коллектив молодёжного движения храма разыграл на сцене постановку «Теремок – дом моей души», заставившую многих задуматься о смысле жизни.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО