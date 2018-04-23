В концертном зале Детской школы искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожска 20 апреля подвели итоги районного конкурса детского декоративно-прикладного творчества «Пасхальные узоры», проводимого в рамках XII Всеволожского районного фестиваля православной культуры.

Конкурс проводился в три тура с 1 марта по 13 апреля, его участниками под руководством наставников в этом году стали 130 детей в возрасте от 6 до 16 лет. Заданные темы конкурсных работ соответствовали светлому празднику Воскресения Христова: «Пасхальные библейские сюжеты», «Светлое Христово Воскресение – дела благочестия, милости и благотворения», «Семейный праздник Пасхи», «Подарки и поздравления к Пасхе», «Праздничные пасхальные традиции в народном творчестве».

Открывая торжественную церемонию награждения, начальник отдела культуры администрации Всеволожского района Наталья Краскова сказала:

– Очень приятно, что все места в зале заняты – это значит, что мы делаем важное и нужное дело. Сегодня не будет проигравших, поскольку каждый, кто принял участие в конкурсе, наполнил свои душу и сердце прекрасным.

Более 60 учащихся детских школ искусств, учащихся образовательных учреждений, коллективов Домов культуры, досуговых центров, клубных систем, студий и кружков Всеволожского района были удостоены почётных дипломов и ценных подарков. Также специальными дипломами были отмечены 25 преподавателей, подготовивших юных мастеров живописи и ваяния.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО