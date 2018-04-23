IV Токсовские чтения «Дон Кихот из Токсова» были приурочены к 105-летию со дня рождения Евгения Тимошенко. На встрече звучали воспоминания, стихи, письма и отрывки из дневниковых записей.

На встрече собрались и те, кто хорошо знал Евгения Тимошенко, и те, кто услышал о нём впервые. Этот удивительный человек, которого по праву можно назвать просветителем, создал в своём доме бесплатную общедоступную библиотеку для жителей посёлка. 23 марта 1981 года во время страшного пожара он погиб вместе со своими книгами.

Даже после трагической гибели Евгения Тимошенко из многих городов еще долго продолжали приходить в его адрес письма, в которых люди выражали благодарность этому человеку. Страна узнала о нём из публикации «Дом, в котором вас всегда ждут» в газете «Комсомольская правда».

Все выступления будут опубликованы в очередном сборнике. Материалы трёх Токсовских чтений уже вышли в свет отдельными книжками. На обложке последнего – фотография памятника «Читающий мальчик», установленного в Токсово.

К чтениям была подготовлена выставка книжных и газетных публикаций, посвящённая токсовскому просветителю Евгению Тимошенко, а также выставка акварелей самодеятельного художника Ольги Усовой.

Соб. инф.