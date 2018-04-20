Первый в области детский хоспис открылся в Токсово

Первый в Ленинградской области детский хоспис, созданный при Соборе святого Архистратига Божия Михаила в поселке Токсово, открылся сегодня, 20 апреля. Администрация Детского хосписа уже получила лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Судьба учреждения была непростой. Начатое в 2008 году на благотворительные средства строительство не было завершено, и только после личного вмешательства губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко работа продолжилась.

Детский хоспис разместился в отдельно стоящем здании на территории токсовского храма рядом с Гериатрическим центром. На средства областного бюджета была закуплена специальная мебель и медицинское оборудование для проведения интенсивной терапии, реабилитации и массажа, Созданы условия для удобного передвижения колясочников, организовано централизованное снабжение медицинским кислородом с разводкой по палатам, подготовлены оснащенные всем необходимым процедурные и перевязочные палаты. Есть бассейн с подъемником и поручнями.

Помощь в хосписе будут получать дети с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Рядом с ними постоянно будут находиться родители, квалифицированные медики с большим опытом оказания паллиативной помощи, а также представители духовенства.

В своем выступлении на открытии Детского хосписа Александр Дрозденко подчеркнул важное значение состоявшегося события:

– До недавнего времени тяжело больные дети, которым требуется специальный уход, стояли в очереди на получение мест в хосписах Санкт-Петербурга. Очень благодарен отцу Льву за то, что несколько лет назад он пригласил меня сюда, и мы приняли очень важное решение создать хоспис за счет внебюджетных источников. Это учреждение для оказания паллиативной помощи больным детям должно на сегодняшний день стать самым лучшим, самым современным на Северо-Западе хосписом.

Губернатор подчеркнул, что строительство хосписа давалось с большими трудностями, и только благодаря энергии и уверенности отца Льва, поддержке попечительского совета это трудное дело было завершено. Александр Дрозденко выразил благодарность строителям, которые с пониманием относились к пожеланиям и критическим замечаниям, комитету по здравоохранению – за подбор персонала и оснащение хосписа всем необходимым оборудованием, а также к дизайнерам, вложившим частичку своей души в оформление интерьеров здания. Особую благодарность губернатор выразил компаниям, которые оказали спонсорскую помощь в строительстве учреждения.

На открытии Детского хосписа выступил настоятель Лев Нерода, подчеркнув особую роль Александра Дрозденко в строительстве учреждения, Валерия Товпыга, исполняющая обязанности Детского хосписа, Елена Ларина, заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

Сегодня в реестре на получение паллиативной помощи 500 детей. Ежегодно хоспис сможет обслуживать 350 детей в условиях стационара. Порядка 200 детей будут получать услуги хосписа в домашних условиях. Их родителям врачи и психологи будут оказывать необходимую помощь.

Символом Детского хосписа станет львёнок, который будет встречать всех детей, поступающих на лечение.

Фото Антона ЛЯПИНА