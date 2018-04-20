Департамент Росприроднадзора по СЗФО, областной комитет госэконадзора и природоохранная прокуратура провели совместный рейд на территорию Новодевяткинского поселения. В результате проверки нарушений, ущерба природе, опасности для жизни человека не выявлено.

Поводом для выезда послужила информация муниципальных депутатов, адресованная губернатору Ленинградской области, сообщает пресс-служба Департамента Росприроднадзора по СЗФО.

Жаловались депутаты на ООО «Петросервис», которое, по их мнению, осуществляет безлицензионную деятельность в области обращения с отходами, а также допускает неконтролируемые и масштабные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

По результатам комплексной проверки выяснилось, что предприятие «Петросервис» в настоящий момент хозяйственной деятельности не ведёт и проходит процедуру лицензирования в области обращения с отходами. На печи, установленные на производственной площадке, получено положительное заключение государственной экологической экспертизы.

По информации управления ветеринарии Ленобласти, предприятие сертифицировано на уничтожение биологических отходов. Установленные печи имеют несколько степеней очистки воздуха, по технологии попадание продуктов горения в атмосферу исключено.

По итогам работы комиссии было отмечено, что факты, изложенные в обращении главе Ленинградской области, не подтвердились.