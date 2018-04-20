Александр Дрозденко посетил Всеволожский агропромышленный техникум

Сегодня, 20 апреля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко приехал во Всеволожский агропромышленный техникум на церемонию празднования 95-летия учебного заведения.

– Агропромышленный техникум – одно из старейших учебных учреждений, работающих на территории Ленинградской области. За свою без малого вековую историю он выпустил в свет тысячи высококлассных специалистов, которые сделали сельское хозяйство нашего региона по-настоящему передовым. Но нельзя останавливаться на достигнутом. Техникум должен идти в ногу со временем, а его выпускники должны знать больше, чем специалисты, которые уже работают на селе, – сказал глава региона.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, для улучшения качества подготовки аграриев для предприятий Ленинградской области в техникуме в ближайшие три года пройдет модернизация, будет приобретено современное учебное оборудование, внедрены новые образовательные программы.

Фото Антона ЛЯПИНА