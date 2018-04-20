На Всеволожской фабрике ОАО «БТК групп» прошла учебная эвакуация. В соответствии с тактическим замыслом учения пожар возник в швейном цехе на третьем этаже от короткого замыкания в швейном оборудовании.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, о начале тренировки оповестил сигнал автоматической пожарной сигнализации. Персонал и посетители организованно начали спускаться вниз и отходить на безопасное расстояние. Служба охраны фабрики позвонила в пожарно-спасательную часть. Ответственный за пожарную безопасность отключил электроснабжение, вместе с назначенным работником размотал пожарный рукав и приступил к ликвидации условного очага пожара.

Прибыв к месту происшествия, звено газодымозащитной службы 93 пожарно-спасательной части произвело разведку помещений. По задумке учений, весь персонал и посетители данного объекта эвакуировались, но один человек эвакуироваться не успел – он оказался отрезан дымом и огнём от выходов.

Пожарные эвакуировали пострадавшего, используя спасательное устройство капюшонного типа. Затем огнеборцы проложили рукавную линию к очагу возгорания и приступили к тушению. В кратчайшие сроки условный пожар был ликвидирован.

Основными целями проведения подобных тренировок являются проверка готовности подразделений и персонала к тушению пожаров в учреждениях с массовым пребыванием людей, а также совершенствование знаний, навыков и умений личного состава.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Ленобласти