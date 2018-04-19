На сайте проекта «Петербургский чиновник» в рамках одноименного конкурса открылось голосование за лучших государственных и муниципальных служащих Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Жителям двух регионов предлагается отдать свои голоса за самые эффективные, на их взгляд, команды управленцев. В борьбу за народное признание вступил и Всеволожский район.

Ежегодный открытый конкурс «Петербургский чиновник» учрежден Северо-Западным институтом управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Президентской академии). Партнерами института по проведению конкурса выступают администрация губернатора Санкт-Петербурга и правительство Ленинградской области. Конкурс проводится при поддержке Общественных палат Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В этом году конкурс изменил свой привычный формат – акцент сделан не на отдельных чиновниках, а на командах управленцев. За звание лучших будут бороться администрации районов и муниципальных образований Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Например, проголосовать можно не только за команду Всеволожского района, но и дополнительно за управленцев того или иного поселения.

Голосование открыто по ссылке.