Всеволожцев приглашают на субботник

С приходом весны пришла и пора субботников. Во Всеволожске их будет два – 21 апреля и 19 мая.

В субботу, 21 апреля, состоится общегородской субботник по санитарной очистке города. Скопившийся за зиму мусор должен быть вывезен как с дворовых территорий, так и с общественных пространств. В зоне ответственности управляющих компаний – организация работ во дворах жилых домов, в том числе обеспечение жителей необходимым для уборки инвентарем. Администрация Всеволожского района оказывает содействие в обеспечении участников субботника расходными материалами (перчатки, мусорные мешки и т.д.).

Инициативные группы граждан, которые уборке в своих дворах предпочтут приведение в порядок мест массового отдыха населения (скверы, парки, памятники), могут обратиться в Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского района для оказания им помощи в организации работ. Для этого необходимо представить план проведения субботника, который отражает предполагаемое количество участников, примерную площадь территории и виды работ. В соответствии с планом будет оформлена заявка на обеспечение расходными материалами всех, пришедших на субботник.

Озеленение и цветочное оформление территории города – следующий этап весеннего обновления Всеволожска. Высаживать молодые кустарники планируется 19 мая. Управляющие компании, которые выразят желание провести работы по озеленению вверенных в их управление территорий, снабдят в администрации Всеволожского района посадочным материалом для замены поврежденных в ходе зимних уборочных работ кустарников (ива, барбарис, сирень).

Более подробную информацию по проведению общегородских субботников можно получить, обратившись по телефону отдела дорожного хозяйства и благоустройства администрации: 8 (813-70) 25-124.