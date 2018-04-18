С 10 по 18 апреля во Всеволожском районе на базе Янинской школы проходил Ленинградский областной конкурс «Учитель года – 2018» в номинации «Воспитатель года». Учитель-дефектолог Детского сада № 12 п. Романовка Наталья Гурцева стала лауреатом конкурса.

16 лучших педагогов дошкольных образовательных учреждений Ленинградской области приняли участие в конкурсе.

До начала конкурсных состязаний все педагоги прошли сложный заочный этап, предварительно разместив на региональном образовательном портале визитную карточку, интернет-портфолио, описание педагогического опыта и эссе «Я – педагог».

Всеволожский район на областном конкурсе представляла учитель-дефектолог Детского сада № 12 п. Романовка Наталья Гурцева, победитель муниципального фестиваля педагогического мастерства «Профессиональный успех» в 2017 году.

В ходе состязаний участники конкурса проводили мастер-классы для своих коллег, педагогические мероприятия с детьми по предложенным темам. Заключительными мероприятиями для конкурсантов стали «Публичная лекция» и ток-шоу «Профессиональный разговор».

По итогам состязаний конкурсная комиссия определила победителя и двух лауреатов, одним из которых стал представитель Всеволожского района Наталья Гурцева.