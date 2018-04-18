140 победителей всероссийских, областных, районных олимпиад наградили сегодня на торжественной церемонии вручения именных премий Главы администрации Всеволожского района. Мероприятие состоялась во Всеволожском ЦКД.

Отметим, что талантливых детей в районе оказалось немало, поэтому в нынешнем году «Парад звезд» пройдёт в два этапа. Ребят, отличившихся в творчестве и спорте, будут чествовать 15 мая.

– Образование детей Всеволожского района находится на высоком уровне, – отметила председатель комитета по образованию администрации Всеволожского района Ирина Федоренко. – Наши ребята достойно выступают не только на областных и региональных олимпиадах, но и на всероссийских соревнованиях. В этом году район показал хороший результат. Двое наших учеников стали призерами всероссийских олимпиад. Такие мероприятия, как «Парад звезд», стимулирует ребят на новые достижения. Отмечу, что успех ребят – это коллективная работа, в которой важна роль педагога, способствующего высоким результатам и достижениям своих подопечных.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА

