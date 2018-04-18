Вчера, 17 апреля, у здания 93-й пожарной части во Всеволожске прошел памятный митинг, посвященный празднованию 100-летия Советской пожарной охраны.

В этот день в 1918 году В.И. Ленин подписал Декрет Совета Народных Комиссаров «Об организации государственных мер по борьбе с огнем», который сыграл значительную роль в деле становления и развития пожарной охраны. Им предусматривались радикальные меры по борьбе с огнем: разработка единых пожарных норм и правил, создание аппарата государственного пожарного надзора, внедрение науки в пожарное дело, строительство огнестойких сооружений, подготовка высококвалифицированных кадров.

В мероприятии приняли участие сотрудники ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской области», отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района, отряда государственной противопожарной службы Всеволожского района, ветераны пожарной охраны. Также присутствовали близкие родственники ветерана Великой Отечественной войны Антонины Кирилловны Карповой, 35 лет отдавшей службе в пожарной охране, – дочь Лилия Семеновна и внук Алексей.

Участники митинга отдали дань памяти всем тем, кто погиб, спасая жизни других, с честью и достоинством исполняя свой служебный и профессиональный долг. Ветераны и молодые огнеборцы почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Владимира МИРОНОВА