Сезон ремонтных и строительных работ стартовал на региональных дорогах Ленинградской области. Адресная программа ремонтов на этот год предусматривает работы на тридцати участках трасс в 13 муниципальных районах. Стоимость работ составит полтора миллиарда рублей.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, первыми объектами, где уже ведётся подготовка к обновлению асфальтового покрытия, стала Центральная улица в деревне Кудрово и трассы Выборгского района около поселка Рощино. Учитывая высокую интенсивность движения, дорожниками принято решение, что движение транспорта будет перекрываться частично. При этом укладка асфальта будет вестись в ночное время, чтобы не создавать неудобств для автомобилистов.

Кроме того, дорожный ремонт затронет несколько наиболее загруженных трасс региона.

Для повышения качества нового асфальта впервые будут применены новые технологии: метод горячей регенерации покрытия, щебеночно-мастичные смеси и холодный ресайклинг. Качество нового полотна проверит лаборатория заказчика работ ГКУ «Ленавтодор».

В рамках пилотного проекта на региональных дорогах также планируется обустройство нескольких зон придорожного сервиса с площадками для отдыха водителей.