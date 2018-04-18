У комитета по молодёжной политике Ленобласти – новый глава
Председателем регионального комитета по молодежной политике назначен Алексей Орлов, ранее занимавший должность первого заместителя председателя комитета. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Алексей Орлов исполнял обязанности главы комитета с ноября 2017 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.
Он родился в 1986 году в Выборге. Окончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет (специальность «Экономика и управление на предприятии городского хозяйства») и Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (специальность «Педагог по физической культуре»).
В 2011–2016 годах работал в органах муниципальной власти Выборгского района Ленинградской области. С февраля 2016 года работает в администрации Ленинградской области. Увлекается триатлоном.