Председателем регионального комитета по молодежной политике назначен Алексей Орлов, ранее занимавший должность первого заместителя председателя комитета. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Алексей Орлов исполнял обязанности главы комитета с ноября 2017 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Он родился в 1986 году в Выборге. Окончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет (специальность «Экономика и управление на предприятии городского хозяйства») и Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (специальность «Педагог по физической культуре»).

В 2011–2016 годах работал в органах муниципальной власти Выборгского района Ленинградской области. С февраля 2016 года работает в администрации Ленинградской области. Увлекается триатлоном.