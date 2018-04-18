Оригинальный урок дружбы провели во Всеволожской школе № 2 представители марийской диаспоры и Дома дружбы Всеволожского района. Учащимся третьих и четвёртых классов рассказали сказку «Той де мар и белая лебедушка», которая сопровождалось игрой на гуслях, а в конце все дружно сплясали марийскую верёвочку.

– Уроки дружбы в школах района проводятся уже второй год, – рассказывает руководитель Дома дружбы Всеволожского района Екатерина Еременко. – На таких встречах ребята знакомятся с представителями разных национальных культур. В 2018 году Дом дружбы совместно с администрацией района и представителями разных общин уже провели два таких урока. Всего в этом году запланировано шесть занятий.

Педагоги школы Марина Митягина и Маргарита Малышева отметили, что такие мероприятия очень важны, так как знакомят детей с уникальным культурным наследие Ленинградской области.

– Ленинградская область уникальна в своём многообразии, здесь проживают представители 141 национальностей, – говорит заместитель председателя ОО региональная Марийская автономия «Ший корно» Галина Белашова. – Мы одна большая семья. Не секрет, что мы сильны, так как мы едины. И нельзя забывать, что только приобщаясь к культуре разных народов, уважая её, можно добиться мира и согласия в регионе.

Ирэн ОВСЕПЯН