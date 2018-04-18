Водоснабжение микрорайона Котово Поле во Всеволожске восстановят к вечеру

Во время работ по замене запорной арматуры на сети водоснабжения г. Всеволожска возникли непредвиденные сложности, в результате вода в кранах у жителей микрорайона Котово Поле так и не появилась. Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский сообщил, что все ремонтные работы должны быть завершены к вечеру.

Вода для жителей подвезена к «Пирамиде» на ул. Ленинградскую, 22 – рядом с торговым комплексом стоит цистерна на шесть тонн.

Напомним, вчера, 17 апреля, было отключено холодное водоснабжение микрорайонов: Котово Поле, Бернгардовка, Мельничный Ручей, Южный. К утру воду дали в трех микрорайонах.

Андрей Низовский на своей странице в социальной сети прокомментировал ситуацию:

– Три задвижки на магистральных трубопроводах успешно заменены, а вот с четвертой возникли непредвиденные сложности, связанные со скрытыми дефектами. В итоге воды до сих пор нет в 17 домах на Котовом Поле и в одном дошкольном учреждении.

Фото Антона КРУПНОВА из архива