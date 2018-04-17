Почитатели творчества Николая Гумилева отметили день рождения поэта

В эти дни проходят мероприятия в честь 132-летия со дня рождения Николая Гумилёва. 15 апреля состоялись I Межмуниципальные литературные чтения, посвящённые жизни и творчеству поэта. Встреча проходила в Центральной библиотеке Кронштадта, и для её названия были выбраны строки из стихотворения Марины Цветаевой «Если душа родилась крылатой».

В Литературных чтениях участвовали специалисты в области литературоведения, краеведения, представители литературных и историко-краеведческих обществ Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Москвы. Но самая большая делегация – около 30 человек прибыла из Всеволожска, в окрестностях которого был казнен поэт в 1921 году и где создан мемориал памяти Гумилева.

Это были поэты из Всеволожского литературно-музыкального салона «Родник», почитатели творчества Николая Гумилёва из Всеволожского историко-краеведческого общества и школьники. Они читали стихи, а ребята из 8 класса Агалатовского центра образования продекламировали произведения Гумилёва в переводах на польский, украинский, белорусский, английский языки.

Участники мероприятия получили почётные грамоты и дипломы, которые вручала глава МО «Город Всеволожск» Ангелина Плыгун.

Воин и путешественник, выдающийся представитель Серебряного века русской поэзии и основатель литературной школы акмеизма Николай Гумилев, переводчик и литературный критик, талантливый преподаватель и исследователь народного творчества африканских народов – какие только эпитеты можно подобрать к этому чрезвычайно талантливому человеку. 15 апреля, в день его рождения, Николая Гумилева вспоминали в Калининграде, где он воевал в Первую мировую войну, в городе Бежецке Тверской области, где он часто гостил в Слепневском имении своей матери, где провел детство его сын Лев (кстати, в Бежецке похоронена мать Гумилева).

В Кронштадте, на родине поэта, накануне годовщины была открыта тематическая выставка в Морском музее. Воспитанники Детской художественной школы Кронштадта попытались «нарисовать» стихи Гумилёва и получившееся картины легли в основу выставки «Красочный мир Гумилёва», которая открылась в этой школе.

Людмила ОДНОБОКОВА