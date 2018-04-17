Владельцы долгостроев 47-го региона откладывают передачу в комитет Госстройнадзора текстов соглашений о взаимодействии для сдачи объектов.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, в данный момент строительный блок Ленинградской области обсуждает с застройщиками соглашения о завершении их долгостроев.

Отметим, что в конце марта этого года всем застройщикам, допустившим срыв сроков сдачи домов, были направлены тексты соглашений о взаимодействии при сдаче их объектов. В соглашениях застройщикам предлагалось указать, в чем конкретно власти могут оказать им содействие при достройке. В документах предполагалось прописать обязанности сторон по вводу объектов, сроки их ввода, сведения о финансировании работ.

При этом компания «Главстройкомплекс» одной из первых прислала тексты соглашений по вводу ЖК «Радужный» (гор. Всеволожск) и ЖК «Галактика» в Новом Девяткино. Правда, в соглашении упустили ряд важных нюансов. В подписанном генеральным директором строительной компании Николаем Пасядой документе застройщик не выразил пожеланий о помощи со стороны властей, не приложил ни графиков сдачи домов, ни подтверждения финансирования работ. Госстройнадзор уже обратился в «Главстройкомплекс» с просьбой прислать недостающие документы.

Компания «Навис» прислала соглашения по объектам ЖК «Щегловская усадьба» (Щеглово) и ЖК «Созвездие» (Мурино). Генеральный директор компании Александр Львович представил также и дорожную карту завершения жилых комплексов. Документы будут опубликованы.

От подписания соглашения уклонились в «Лидер Групп». Напомним, что компания возводит ЖК «Девятый вал» и ЖК «Три кита» в Мурино. А вот руководитель компаний «Ленспецстрой» и «Леноблстрой» Дмитрий Астафьев, строящий ЖК «Ленинградская перспектива», сообщил, что подписал соглашение и график завершения корпусов, но пока не представил их в Госстройнадзор.

Председатель ЖСК «Муринское-1» (ЖК «Силы природы» в Мурино, ГК О2 Development) Надежда Хвощевская сообщила, что проект соглашения поступил в ее организацию электронной почтой; она попросила представить документ Почтой России, а также обратиться в компанию CLC Натальи Шатихиной, которая теперь представляет интересы ЖСК. С CLC связаться не удалось. Параллельно без участия O2 правительство области договорилось с УК «Мурино» о подведении сетей водоснабжения и канализования к границам участка «Сил природы» без аванса со стороны застройщика.

Что касается компании «Норманн», то она активно сотрудничает с администрацией области по достройке ЖК «Морошкино» (Бугры), ЖК «Десяткино» (вторая очередь) в Мурино и ЖК «Яркий» в Янино. Позиция компании – подписывать только осуществимые планы с подтвержденным финансированием. В течение недели планируется завизировать соглашение по ЖК «Десяткино». Также уже состоялось две встречи заместителя председателя правительства области Михаила Москвина с потенциальным инвестором достройки ЖК «Яркий». Соглашение будет подписано после нахождения схемы передачи объекта новому инвестору.

Отметим, что областное правительство планирует при активном сотрудничестве с компаниями-застройщиками ввести в эксплуатацию два «официальных» проблемных объекта: в городе Гатчина на ул. Генерала Кныша (застройщик – ЖСК «Виктория»), д. 17 и в Новом Девяткино на ул. Озерной (застройщик – ЖСК «НовоДевяткино»). Кроме того, предполагается ввести 18 объектов из числа многоквартирных домов, строящихся со значительным нарушением первоначального срока ввода в эксплуатацию.

Среди них ЖК «Черничная Поляна», дома в Лаголово корпорации «Мегаполис», дома компании «Навис» в Щеглово, несколько корпусов ЖК «Радужный» во Всеволожске, дома компании «Лидер Групп» в Мурино. Всего с 2012 по 2016 год введено в эксплуатацию 15 проблемных многоквартирных домов, 2113 граждан получили квартиры в достроенных домах. В 2017 году при содействии администрации Ленинградской области завершено строительство 39 многоквартирных домов со срывом сроков ввода, жилые помещения в которых переданы 10,9 тыс. гражданам – участникам строительства.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона КРУПНОВА из архива

