В Детской школе искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожска 15 апреля в 12-й раз прошла областная олимпиада по сольфеджио и музыкальной литературе.

Посоревноваться в музыкальной грамотности приехали 80 ребят из разных городов Ленинградской области: Выборг, Приозерск, Кировск, Гатчина, Отрадное, Рощино, Подпорожье, Коммунар, Тайцы, Толмачёво, Луга, Русско-Высоцк, Шлиссельбург, Всеволожск, а также из пос. им. Морозова, г.п. Ульяновка, г.п. Советский.

В состав комиссии входили преподаватели Музыкального училища им. М.П. Мусоргского и Всеволожской детской школы искусств. Комиссия оценивала результаты по 10-балльной системе с 4 по 8 класс в номинациях «Сольфеджио и теория музыки», «Музыкальная литература».

12 обучающихся Всеволожской детской школы искусств им. М.И. Глинки награждены дипломами лауреатов.

4 класс: Диплом 1-й степени разделили Диана Логинова и Ксения Позлевич в номинациях «Сольфеджио» и «Музыкальная литература», Екатерина Синица в номинации «Музыкальная литература» (преп. Ж.Ю. Иванченко, Л.А. Петухова); Диплом 3-й степени –Алексей Ким (преп. О.Э. Ахметова).

5 класс: Диплом 3-й степени по музыкальной литературе завоевал Никита Кривошеев (преп. Г.В. Чернявская).

6 класс: по музыкальной литературе Диплом 1-й степени разделили Дарья Секирина и Елизавета Сазонова, Диплом 2-й степени – Екатерина Ермолаева (преп. О.П. Лабутина); Диплом 3-й степени по сольфеджио Павел Карасёв (преп. Л.А. Петухова).

7 класс: Диплом 3-й степени по музыкальной литературе Ярослава Лузина (преп. Ж.Ю. Иванченко).

8 класс: Диплом 1-й степени по сольфеджио Виктория Тихомирова и Анастасия Авдеева (преп. Л.А. Петухова).