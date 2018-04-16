В Рахье прошел литературно-музыкальный вечер

В Рахьинском доме культуры 14 апреля состоялось последнее в этом сезоне заседание Литературно-музыкального салона «Ладога». Оно продолжалось почти четыре часа. В мероприятии участвовали не только жители Рахьи, но и друзья салона «Ладога», приехавшие из Всеволожска, поселка имени Морозова, Романовки и других населенных пунктов.

От желающих выступить на сцене не было отбоя. Дети из Ваганово читали стихи о войне. Поэт из Всеволожска Александр Карпенко на этот раз решил прочитать не свои стихи, а поэму А. Блока «Двенадцать», причем декламировал он ее в полумраке, при выключенном свете, чтобы слушателям было легче включить свое воображение. Выступил народный коллектив Хора русской песни «Ладога».

Житель поселка Рахья Сергей Свирид исполнил романсы и – в паре со своим товарищем – импровизации на фортепиано. Другой местный житель – автор книги «От Рахьи до Борисовой Гривы» Владимир Овсянников – продемонстрировал редкие фотоснимки из истории Ириновского торфопредприятия из своей личной коллекции.

Руководитель Литературно-музыкального салона «Ладога» Олег Мохов представил уникальную панорамную видеосъемку Москвы, которая была сделана на аппарате, много лет назад спроектированным им самим. Затем зрители увидели сделанную на этом же аппарате видеопанораму центра Санкт-Петербурга.

В это же время в фойе Рахьинского дома культуры работала фотовыставка – 170 фотографий сделал Олег Мохов за все годы работы Литературно-музыкального салона «Ладога». Многие из тех, кто пришел на мероприятие, увидели на этих снимках себя.

Людмила ОДНОБОКОВА