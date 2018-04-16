Сотрудники вневедомственной охраны задержали 32-летнего мужчину, который пытался вскрыть банкомат во Всеволожске.

Как сообщили в пресс-службе Управления вневедомственной охраны по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 13 апреля около 11 вечера во время патрулирования сотрудники вневедомственной охраны увидели у дома № 61 по Всеволожскому проспекту, как в помещении с банкоматами мужчина пытается вскрыть один из терминалов. Злоумышленника доставили в 128 отдел полиции.

В ходе проверки было установлено, что задержанный работает в компании по обслуживанию банкоматов и сейчас находится в отпуске. У мужчины в ходе досмотра был обнаружен набор спецключей для банкоматов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.