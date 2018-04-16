Ярким и запоминающимся стал отчётный концерт всеволожского образцового хореографического ансамбля «Надежда», который прошел 15 апреля в большом концертном зале отеля «Санкт- Петербург».

– В этом году наш коллектив отмечает 25-летний юбилей, – рассказывает худрук ансамбля Наталия Винюкова. – Участники «Надежды» – это дети, подростки, молодежь от 6 до 18 лет. Мы обеспечиваем их занятость во внеурочное время, помогаем социальной адаптации, даем начальное хореографическое образование. Цель нашей работы – эстетическое воспитание, укрепление здоровья и общее физическое развитие детей.

– Коллектив был создан в 1993 году на базе Дома детского творчества, – рассказывает основатель хореографического ансамбля Людмила Атласова. – Набрали группу из 15 ребят. А сегодня в «Надежде» азам танцевального искусства учатся 160 детей.

Для того чтобы попасть в ансамбль, необходимо пройти отбор, ведь «Надежда» – это не только танцевальный коллектив, но и хореографическая школа, обучение в которой продолжается восемь лет. В программу хореографической школы-студии входят следующие предметы: ритмика и танец, классический танец, народно-сценический танец, история балета.

Сегодня в репертуаре хореографического ансамбля «Надежда» около 60 танцевальных номеров, он постоянно пополняется новыми постановками. После восьмилетнего обучения дети получают свидетельство об окончании школы-студии.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА