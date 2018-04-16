14 апреля состоялось III Первенство Ленинградской области по киокушинкай ИКО Мацушима по кумитэ и тамесивари. В соревнованиях приняли участие более 255 спортсменов из 17 команд шести регионов России.

Участники турнира из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей, Республики Карелии, Москвы и Красноярска боролись за 50 комплектов наград.

Спортсмены МОО «Федерация каратэ киокусинкай» г. Всеволожска выступали под руководством Семена Акимова, регионального представителя Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация киокусинкай фулл-контакт каратэ России» и Международного Союза Общественных Объединений «Союз Киокусин-Профи».

Лучшие результаты всеволожских спортсменов – у каждого в своих возрастных и весовых категориях:

Стефан Михайлов – 1 место;

Ангелина Булгарева – 1 место;

Дарья Степанова – 1 место.