Сегодня, 16 апреля, во Всеволожске стартует двухмесячник по благоустройству, санитарной очистке, озеленению и цветочному оформлению городских территорий. Традиционный весенний субботник состоится 21 апреля.

До 31 мая уберут и благоустроят прилегающие территории предприятий, организаций, учреждений, жилищного фонда, строительных объектов, мест массового отдыха населения и т.д.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский рассказал на своей странице в социальной сети:

– Я, как и все жители, выхожу на субботник 21 апреля. Скорее всего, отправлюсь в Алексеевский парк, где на берегу Лубьи в прошлом году открыта зона отдыха. Кстати, кроме общей уборки и мелкого ремонта, мы планируем установить там еще один объект. Какой – пока секрет!

Администрация Всеволожского района приглашает жителей Всеволожска принять участие в мероприятии и помочь городу стать чище и красивее.