Сегодня, 13 апреля, в память о Дне освобождения узников фашистских концлагерей на мемориальном комплексе «Румболовская гора» во Всеволожске прошел митинг «Набат памяти». Мероприятие состоялось в рамках XXI Областной акции «Мы родом не из детства, из войны…».

– На территории оккупированных европейских стран гитлеровцы создали огромную сеть концентрационных лагерей, в которых погибли 11 миллионов человек. Из них более 5 миллионов – граждане бывших советских республик. Мы склоняем головы в память о павших и отдаем дань уважения мужеству выживших. В следующем году планируется возведение обелиска, посвященного этой памятной дате. И тогда во Всеволожске появится мемориал, куда мы сможем прийти в любое время и почтить память тех, кто погиб в концлагерях, – обратился к участникам митинга глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

В митинге также приняли участие заместитель председателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов, заместитель председателя Законодательного собрания Ленобласти Дмитрий Пуляевский, председатель Общественной палаты Ленобласти Юрий Трусов, председатель Ленинградской организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Юрий Олейник, председатель Всеволожской организации «Российский союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей» Регина Авилова, а также делегации бывших малолетних узников фашистских концлагерей со всех районов Ленинградской области и ветераны.

В рамках акции воспитанники Дома народного творчества Ленинградской области исполнили литературно-музыкальную композицию по воспоминаниям и стихам малолетних узников фашистских концлагерей «Мы пришли из распятого детства». Память погибших почтили минутой молчания, у памятника бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей установили траурные корзины и возложили цветы, а в небо были выпущены десятки белоснежных шаров.

Фото Антона ЛЯПИНА