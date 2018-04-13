Прием документов в программу летней занятости подростков на июнь 2018 года будет осуществляться до 18 мая 2018 года.

Как сообщают в администрации Всеволожского района, прием ведется в Центре занятости по адресу: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28, по понедельникам и вторникам с 15.00 до 18.00.

Для приема на работу подросток должен представить следующие документы:

1. Ксерокопия паспорта – 2 экз.

2. Ксерокопия ИНН – 2 экз.

3. Ксерокопия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования – 2 экз.

4. Выписка из банка о наличии расчетного счета (банковская карта) – 2 экз.

5. Заявление от подростка о приеме на работу.

6. Заявление от родителя о приеме подростка на работу.

7. Разрешение органа опеки о приеме подростка на работу.

8. Бланк трудовой книжки.

9. Медицинская справка Ф-86.