Юных всеволожцев приглашают на летние заработки
Прием документов в программу летней занятости подростков на июнь 2018 года будет осуществляться до 18 мая 2018 года.
Как сообщают в администрации Всеволожского района, прием ведется в Центре занятости по адресу: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28, по понедельникам и вторникам с 15.00 до 18.00.
Для приема на работу подросток должен представить следующие документы:
1. Ксерокопия паспорта – 2 экз.
2. Ксерокопия ИНН – 2 экз.
3. Ксерокопия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования – 2 экз.
4. Выписка из банка о наличии расчетного счета (банковская карта) – 2 экз.
5. Заявление от подростка о приеме на работу.
6. Заявление от родителя о приеме подростка на работу.
7. Разрешение органа опеки о приеме подростка на работу.
8. Бланк трудовой книжки.
9. Медицинская справка Ф-86.