Первый этап комплексного ремонта Муринской амбулатории на улице Оборонной завершен. Здесь открыто обновленное педиатрическое отделение.

Комплексный ремонт помещений амбулатории начался в 2018 году. В течение месяца, опережая сроки сдачи объекта, был произведен ремонт педиатрического отделения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Второй этап реконструкции амбулатории планируется завершить в августе. Общая стоимость ремонтов составила около 3,3 миллиона рублей.