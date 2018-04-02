Епископ наградил благотворителей медалями

Епископ Выборгский и Приозерский Игнатий 31 марта отслужил в храме Воскрешения святого Лазаря во Всеволожске Божественную литургию. Владыке было преподнесено соответствующее его духовному статусу золотое кадило – один из священных сосудов, употребляемых для курения фимиама в особо торжественных случаях. Епископ поблагодарил Благочинного Всеволожского округа отца Романа за столь щедрый дар и поздравил всех собравшихся с Престольным праздником, а также напомнил обстоятельства воскрешения святого Лазаря. В свою очередь, владыка Игнатий наградил медалью и архиерейскими грамотами благотворителей Всеволожского благочиния.

Напомним, что освящение храма состоялось 23 апреля 2016 года, в Лазареву субботу, преосвященнейший Игнатий, епископ Выборгский и Приозерский, освятил Великим чином храм во имя святого Лазаря Четверодневного, друга Христова во Всеволожском благочинии.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО