10 апреля Всеволожский городской прокурор И.А. Грищук и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области Е.А. Рулева проведут прием предпринимателей.

В ходе приема предприниматели смогут сообщить о фактах нарушения их прав. Полученные во время приема обращения будут рассмотрены прокуратурой и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Прием состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 1 с 14.00 до 16.00.

Записаться на прием можно по телефонам:

8 (812) 579-07-87 (приемная Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ленинградской области);

8 (812) 456-36-04 (приемная Всеволожской городской прокуратуры).