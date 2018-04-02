В конкурсе «Планета искусств – Культура народов мира» Образцовый оркестр народных инструментов «Интермеццо» под управлением заслуженного деятеля культуры РФ М.И. Князева из пос. им. Морозова завоевал звание лауреата I степени. Оркестр с блеском исполнил три музыкальные композиции.

Конкурс, в числе участников которого были коллективы из Республики Саха (Якутия) и Республики Крым, Краснодарского и Хабаровского краев, Омска, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Шри-Ланки, состоялся 28 марта в Концертном зале «У Финляндского» при поддержке Санкт-Петербургского Дома национальностей. Перед началом выступлений прозвучал приветственный адрес от имени министра культуры РФ Владимира Мединского.

Фестиваль-конкурс «Планета искусств» проводится в пяти городах России с 2012 года в тесном сотрудничестве с посольствами Японии, Испании, Италии, Китая, Индии, Ирландии.

Соб. инф.